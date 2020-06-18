Площадь пожаров в Аризоне достигла 36 тысяч га. Из городов эвакуируют жителей

Новости США. Масштабные лесные пожары в Аризоне стали крупнейшими в стране. Пламя не удается взять под контроль уже более недели, сообщили в программе Новости «24 часа».

За это время площадь возгорания увеличилась вдвое и на данный момент составляет 36 тысяч гектаров. Огонь вплотную подобрался к населенным пунктам. Из городов экстренно эвакуируют жителей. Несколько сотен человек уже доставили во временные убежища.