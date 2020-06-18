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Площадь пожаров в Аризоне достигла 36 тысяч га. Из городов эвакуируют жителей

18 июня 2020 08:56
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Новости США. Масштабные лесные пожары в Аризоне стали крупнейшими в стране. Пламя не удается взять под контроль уже более недели, сообщили в программе Новости «24 часа».

Площадь пожаров в Аризоне достигла 36 тысяч га. Из городов эвакуируют жителей-1

За это время площадь возгорания увеличилась вдвое и на данный момент составляет 36 тысяч гектаров. Огонь вплотную подобрался к населенным пунктам. Из городов экстренно эвакуируют жителей. Несколько сотен человек уже доставили во временные убежища.

Площадь пожаров в Аризоне достигла 36 тысяч га. Из городов эвакуируют жителей-4

К ликвидации стихии привлечены около 400 специалистов, а также наземная и воздушная техника. По предварительным данным, пожар вспыхнул по вине человека, а сильный ветер и засуха способствовали его быстрому распространению.

# Пожар # Фотофакт

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