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Ливни в Европе: во Франции эвакуированы более 5 тысяч человек, в Германии есть жертвы наводнения

02 июня 2016 07:22
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Масштабные наводнения охватили Германию и Францию. В Париже затоплены набережные, парализовано автомобильное движение. Синоптики призывают сохранять спокойствие.

Тем временем в 80 километрах к югу от столицы Франции вода за сутки поднялась на 2 метра. Из района эвакуировано уже более 5 тысяч жителей.

Непростая ситуация и в соседней Германии. За 3 дня наводнений там погибли 7 человек. Затоплены подвалы домов, частично обесточенными оказались несколько населённых пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Наводнение

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