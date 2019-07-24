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В Анталье автобус с туристами рухнул с обрыва: пострадали более 40 человек

24 июля 2019 11:05
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Новости Турции. В турецкой Анталье в ДТП попал автобус с туристами. Водитель транспортного средства не справился с управлением, и автобус рухнул с 20-метрового обрыва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Анталье автобус с туристами рухнул с обрыва: пострадали более 40 человек-1

В результате инцидента различные травмы получили более 40 человек. Большинство из них – граждане Польши. Всех пострадавших доставили в больницы. Официальная причина аварии пока не названа. Ведется расследование.

В Анталье автобус с туристами рухнул с обрыва: пострадали более 40 человек-4

# Авария # Фотофакт

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