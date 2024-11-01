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Два человека убиты во время массовой стрельбы во Флориде

01 ноября 2024 13:45
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Два человека убиты в результате массовой стрельбы в США. Еще шестеро с различными ранениями доставлены в больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Два человека убиты во время массовой стрельбы во Флориде-2

По сообщению полиции, в городе Орландо штата Флорида вооруженный пистолетом 17-летний подросток расстреливал группы прохожих. Он переходил с места на место, где, по его мнению, было больше всего людей и открывал по ним огонь. 

После того как возникла паника, нападавший пытался скрыться, смешавшись с толпой, однако был задержан благодаря тому, что в этот момент в центре города находилось множество полицейских нарядов. Его мотивы неизвестны, но, как сообщили городские власти, он готовился к преступлению заранее. Известно, что у 17-летнего подозреваемого уже были проблемы с законом. Год назад его арестовывали за крупную кражу.

# Убийство # Стрельба в США

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