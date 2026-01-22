Опрос: более половины литовцев не доверяют правительству

Постоянные проблемы, с которыми приходится сталкиваться жителям Литвы, повлияли на их отношение к власти. Это доказывают результаты опроса, проведенного Национальным социологическим институтом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, более половины литовцев – 51 % не доверяют нынешнему правительству. Из них 15 % убеждены, что руководство страны не справляется с работой и все решения абсолютно неэффективны. 36 % опрошенных полагают, что Кабинет министров работает скорее плохо, чем хорошо. А 14 % признались, что не имеют о правительстве никакого мнения, так как не видят никаких результатов его работы.

С доверием к деятельности Кабмина относятся 35 % опрошенных. По мнению социологов, рейтинг литовского Кабинета министров стал падать после непродуманного решения о закрытии границы с Беларусью, а также полной неспособности решить проблему с фурами литовских грузоперевозчиков.