Два человека погибли в результате столкновения частных самолетов в Австралии

Два человека – мужчина и женщина в возрасте около 60 лет – скончались в результате аварии двух частных самолетов в Австралии, сообщает ABC со ссылкой на экстренные службы штата Квисленд, пишет РИА Новости.

Инцидент произошел в пятницу утром, 28 июля, на территории аэродрома Кабултур к северу от Брисбена. Один из самолетов, Jabiru J430, выполнял взлет, а другой, Piper Pawnee, заходил на посадку на перпендикулярную полосу. Летчик Piper Pawnee не получил травм, но мужчина и женщина скончались на месте происшествия. Власти занимаются расследованием случившегося.

