В Хорватии горит остров Чиово

Из-за сильного ветра огонь быстро распространился, тем не менее пожарным удалось взять его под контроль и не подпустить к жилым домам. В борьбе с пламенем задействованы 100 специалистов. Чиово – популярное туристическое направление, которое вслед за окрестностями Дубровника подверглось сильным лесным пожарам.