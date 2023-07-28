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В Хорватии горит остров Чиово

28 июля 2023 08:40
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Новости Хорватии. Пожар охватил хорватский остров Чиово. По информации местных спасателей, сгорели 400 гектаров земли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Хорватии горит остров Чиово-1

Из-за сильного ветра огонь быстро распространился, тем не менее пожарным удалось взять его под контроль и не подпустить к жилым домам. В борьбе с пламенем задействованы 100 специалистов. Чиово – популярное туристическое направление, которое вслед за окрестностями Дубровника подверглось сильным лесным пожарам.

# Пожар # Новости Хорватии # Фотофакт

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