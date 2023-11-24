Два человека погибли после начала 4-дневного перемирия между Израилем и ХАМАС

Пауза надежды – так в СМИ окрестили 4-дневное перемирие между Израилем и ХАМАС. Ни одна из сторон соглашение пока не нарушила. Однако без жертв не обошлось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Два человека погибли из-за обстрела ЦАХАЛ, когда пытались вернуться домой на север анклава. Ранее авиация Израиля сбросила листовки над палестинским регионом с призывом не возвращаться в его северную часть. Она остается зоной конфликта, несмотря на перемирие. Помимо него, сторонам палестино-израильского конфликта при посредничестве Катара удалось договориться об обмене заложниками. Кроме того, в сектор Газа с самого утра поступает гуманитарная помощь. Всего в анклаве ожидают более 300 грузовиков. Некоторые из них с топливом, которого катастрофически не хватает в регионе.