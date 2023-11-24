Двое дальнобойщиков умерли в очереди на польско-украинской границе

Киев планирует эвакуацию водителей. Власти просят их оставить свои автомобили. Из-за протестов поляков в Украину не поступают топливо, беспилотники, телевизоры, товары медицинского назначения и даже гуманитарная помощь. Как заявляли активисты, стачка продлится до февраля. Киев зафиксировал ряд нарушений и сообщил о них Варшаве. Там обвинения отрицают. Напомним, польские перевозчики почти три недели блокируют КПП. Они недовольны недобросовестной конкуренцией со стороны украинских коллег, которые работают на особых условиях, а потому предлагают более дешевый сервис.