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Двое дальнобойщиков умерли в очереди на польско-украинской границе

24 ноября 2023 17:38
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Двое дальнобойщиков умерли в очереди на польско-украинской границе. Блокада КПП недовольными поляками продолжается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Двое дальнобойщиков умерли в очереди на польско-украинской границе-1

Киев планирует эвакуацию водителей. Власти просят их оставить свои автомобили. Из-за протестов поляков в Украину не поступают топливо, беспилотники, телевизоры, товары медицинского назначения и даже гуманитарная помощь. Как заявляли активисты, стачка продлится до февраля. Киев зафиксировал ряд нарушений и сообщил о них Варшаве. Там обвинения отрицают. Напомним, польские перевозчики почти три недели блокируют КПП. Они недовольны недобросовестной конкуренцией со стороны украинских коллег, которые работают на особых условиях, а потому предлагают более дешевый сервис.

# Международная политика # Фотофакт

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