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В Бразилии и Сомали подсчитывают ущерб от ливней

24 ноября 2023 17:35
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Подсчитывают ущерб власти Бразилии. В результате продолжительных ливней на юге страны уничтожены десятки домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бразилии и Сомали подсчитывают ущерб от ливней-1

Жители пострадавшего региона успели эвакуироваться. Вот только вернуться некоторым из них будет уже некуда. До сих пор преследуют мощные ливни и Сомали. Там стихия унесла жизни 96 человек. Люди перебираются на возвышенные участки у границы с Эфиопией. Повреждены дороги, мосты и взлетно-посадочные полосы. Масштабное наводнение видно даже из космоса.

# Природные явления # Фотофакт

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