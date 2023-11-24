В Бразилии и Сомали подсчитывают ущерб от ливней

Жители пострадавшего региона успели эвакуироваться. Вот только вернуться некоторым из них будет уже некуда. До сих пор преследуют мощные ливни и Сомали. Там стихия унесла жизни 96 человек. Люди перебираются на возвышенные участки у границы с Эфиопией. Повреждены дороги, мосты и взлетно-посадочные полосы. Масштабное наводнение видно даже из космоса.