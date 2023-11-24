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В парламенте Молдовы поздравили фермеров, проигнорировав их протесты

24 ноября 2023 17:36
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На страже правопорядка спецслужбы Молдовы. У здания правительства в Кишиневе по-прежнему дежурят фермеры, которые пригнали сельхозтехнику и ждут встречи с премьером, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В парламенте Молдовы поздравили фермеров, проигнорировав их протесты-1

Аграрии требуют запретить ввоз украинской пшеницы, однако обсуждать это власти, видимо, не намерены. Там и вовсе закрыли глаза на происходящее. Спикер Парламента Молдовы поздравил страну с наступающим Днем работника сельского хозяйства и даже не упомянул про происходящее у Дома правительства. Ранее полиция завела уголовные дела против протестующих фермеров, которые призывали к порче госимущества.

# Протесты # Новости Молдовы # Фотофакт

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