В парламенте Молдовы поздравили фермеров, проигнорировав их протесты

На страже правопорядка спецслужбы Молдовы. У здания правительства в Кишиневе по-прежнему дежурят фермеры, которые пригнали сельхозтехнику и ждут встречи с премьером, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аграрии требуют запретить ввоз украинской пшеницы, однако обсуждать это власти, видимо, не намерены. Там и вовсе закрыли глаза на происходящее. Спикер Парламента Молдовы поздравил страну с наступающим Днем работника сельского хозяйства и даже не упомянул про происходящее у Дома правительства. Ранее полиция завела уголовные дела против протестующих фермеров, которые призывали к порче госимущества.