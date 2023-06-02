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Два беспилотника дальнего радиуса атаковали объекты в Смоленской области

02 июня 2023 10:44
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Тревожные новости поступают из России. Два беспилотника дальнего радиуса атаковали объекты в Смоленской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще несколько система ПВО сбила рядом с Курском. Уже понятно, откуда след очередных террористических потуг.

Буквально накануне ключевые аспекты безопасности для стран СНГ обсуждали в Дворце Независимости. Президент Беларуси дал четко понять: угрозы постоянно возрастают. Не раз была упомянута Украина, которую Запад и США сегодня используют для размена в геополитических играх. Ну а устрашающие действия, нарушающие мир и спокойствие, – их цель тоже ясна. Все это, подчеркнул Президент, ради информационно-психологического воздействия.

Два беспилотника дальнего радиуса атаковали объекты в Смоленской области-1

Лукашенко: «Возьмите атаки дронов на Российскую Федерацию». Как фейки используют в борьбе за власть?

Президент остановился и на угрозах, которые готовят недружелюбно настроенные соседи и для нашей страны. Александр Лукашенко дал понять, что все негативные процессы не выпадают из внимания и принимаются меры, чтобы нейтрализовать эти угрозы.

# Нападение # Александр Лукашенко # Фотофакт

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