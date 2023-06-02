Тревожные новости поступают из России. Два беспилотника дальнего радиуса атаковали объекты в Смоленской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще несколько система ПВО сбила рядом с Курском. Уже понятно, откуда след очередных террористических потуг.

Буквально накануне ключевые аспекты безопасности для стран СНГ обсуждали в Дворце Независимости. Президент Беларуси дал четко понять: угрозы постоянно возрастают. Не раз была упомянута Украина, которую Запад и США сегодня используют для размена в геополитических играх. Ну а устрашающие действия, нарушающие мир и спокойствие, – их цель тоже ясна. Все это, подчеркнул Президент, ради информационно-психологического воздействия.