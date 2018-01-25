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Два белоруса пропали в районе Эльбруса

25 января 2018 09:41
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Новости Беларуси. В Эльбрусском районе ведутся поиски двух пропавших в горах жителей Беларуси.

Как сообщает ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии, информация о пропаже двух белорусов поступила 25 января в 9:45.

Туристическая группа не была зарегистрирована, её члены перестали выходить на связь 17 января.

Через 15 минут после получения сообщения на поиски отправилась группа спасателей, состоящая из восьми человек.

«Спасатели проводят поиск по восточному склону горы Эльбрус». Что известно о пропавших белорусских альпинистах (подробности здесь). 

# Пропавшие люди

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