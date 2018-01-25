Два белоруса пропали в районе Эльбруса

Новости Беларуси. В Эльбрусском районе ведутся поиски двух пропавших в горах жителей Беларуси.

Как сообщает ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии, информация о пропаже двух белорусов поступила 25 января в 9:45.

Туристическая группа не была зарегистрирована, её члены перестали выходить на связь 17 января.

Через 15 минут после получения сообщения на поиски отправилась группа спасателей, состоящая из восьми человек.