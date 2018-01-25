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Клонирование обезьяны по методике «овечки Долли». Как это скажется на мировой науке

25 января 2018 09:12
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Новости Китая. Генетики из КНР первыми в мире клонировали обезьян по методике «овечки Долли», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь о двух клонах одного и того же животного.

Ученые считают достижение настоящим прорывом, полагая, что теперь они смогут выращивать приматов с абсолютно идентичным набором генов, за исключением одного участка ДНК, структуру которого они поменяли. Это поможет не только раскрыть суть многих генетических заболеваний, но и найти новые методы борьбы с раком и расстройствами иммунитета.

# Человек и животные # Фотофакт

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