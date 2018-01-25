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В Париже вода в Сене продолжает подниматься: городу угрожает наводнение из-за продолжительных ливней

25 января 2018 09:33
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Новости Франции. В Париже объявлен оранжевый – предпоследний – уровень опасности из-за угрозы наводнений в связи с проливными дождями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Париже вода в Сене продолжает подниматься: городу угрожает наводнение из-за продолжительных ливней-1

Вода в Сене продолжает подниматься, стремясь к отметке в 6 метров и грозя захлестнуть даже мосты. Прибрежные улицы и территории, в том числе популярные у туристов, уже затоплены. Закрыты некоторые станции метро, перекрыты набережные. Прекращены все речные перевозки, в том числе и на прогулочных теплоходах. Баржи-рестораны вдоль Сены закрылись, а тем, кто сам живет на баржах, власти рекомендовали перебраться на сушу.

В опасности даже искусство. Из-за угрозы наводнений администрация Лувра закрыла несколько залов музея.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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