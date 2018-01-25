«Спасатели проводят поиск по восточному склону горы Эльбрус». Что известно о пропавших белорусских альпинистах

Об их пропаже стало известно от родственников, так как сами экстремалы не регистрировались у спасателей. Сейчас на их поиски выдвинулся поисковый отряд.

Новости Беларуси. Два туриста из Беларуси пропали во время восхождения на Эльбрус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Альпинисты уже больше недели не выходят на связь.

Кантемир Беров, руководитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии:

На поиски туристов выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России в количестве восьми человек и одной единицы техники.

Спасателями проводится поиск по восточному склону горы Эльбрус. На высоте свыше 4000 метров погодные условия меняются очень быстро: там в течение получаса может быть и облачная погода, и туман, и ветер может достигать до 30 м/с.

Отметим, высота Эльбруса – почти 5650 метров – это самая высокая точка Европы. И одновременно одна из самых опасных. Во время попыток покорить эту гору ежегодно, по разным данным, гибнет от 15 до 20 человек. Причем среди них как альпинисты-любители, так и профессионалы.