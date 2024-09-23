Дуров заявил, что Telegram будет раскрывать IP-адреса нарушителей

Сооснователь Telegram Павел Дуров сообщил, что по обоснованным запросам властей мессенджер будет раскрывать IP-адреса и телефонные номера пользователей. Об этом пишет ТАСС.

Это относится к нарушителям правил мессенджера, чтобы не допустить злоупотреблений поиском в Telegram.

Дуров также уточнил, что были обновлены условия использования сервиса и политика конфиденциальности. Он заметил, что некоторые пользователи используют поиск для продажи незаконных товаров, но сотрудники Telegram удалили весь проблемный контент.

Также он призвал пользователей сообщать о нелегальном контенте.