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В Кремле назвали немецкий завод Rheinmetall в Украине законной целью ВС РФ

29 октября 2024 14:00
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По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, завод Rheinmetall в Украине является легитимной целью для российской армии. Об этом пишет РИА Новости.

«Разумеется, да» , – сказал Песков, отвечая журналистам на то, является ли концерн законной целью ВС РФ.

Rheinmetall возводит четыре завода по выпуску вооружения, первый из которых уже запущен. По мнению России, поставки вооружений в Украину мешают процессу разрешения конфликта и вовлекают в него государства НАТО.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что любые оружейные поставки в Украину будут для России законной целью, особо выделив участие США и НАТО в конфликте.

# Международная политика

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