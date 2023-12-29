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Дуда собрал военных из-за неопознанного объекта из Украины

29 декабря 2023 12:37
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Польский лидер Анджей Дуда созвал экстренную встречу с представителями Вооруженных сил страны после того, как со стороны Украины в ее воздушное пространство вошел неопознанный объект, сообщает президентская канцелярия. Об этом пишет РИА Новости.

Объект был замечен радарами ПВО, а затем пропал. Дуда обсудил сложившуюся ситуацию с главой Минобороны Владиславом Косиняком-Камышем и остальными военными руководителями.

Также в свете нарушения воздушного пространства Польши премьер-министр Дональд Туск проведет совещание с военными и представителями служб безопасности.

# Международная политика

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