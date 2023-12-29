Дуда собрал военных из-за неопознанного объекта из Украины

Польский лидер Анджей Дуда созвал экстренную встречу с представителями Вооруженных сил страны после того, как со стороны Украины в ее воздушное пространство вошел неопознанный объект, сообщает президентская канцелярия. Об этом пишет РИА Новости.

Объект был замечен радарами ПВО, а затем пропал. Дуда обсудил сложившуюся ситуацию с главой Минобороны Владиславом Косиняком-Камышем и остальными военными руководителями.

Также в свете нарушения воздушного пространства Польши премьер-министр Дональд Туск проведет совещание с военными и представителями служб безопасности.