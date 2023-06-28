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В Индии сохранили службу почтовых голубей

28 июня 2023 12:14
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Новости Индии. Привет из прошлого. В индийском штате Одиша сохранили службу почтовых голубей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заботятся о птицах сотрудники полиции. Паршурам Нанда один из таких. Он с голубями с первых дней их жизни. А непосредственно дрессировка начинается в 5-6 недель. Клетку с птицами ставят на крышу голубятни, чтобы они запомнили местность. Затем увозят на некоторое расстояние и выпускают. Каждый день расстояние увеличивают примерно на три километра.

В Индии сохранили службу почтовых голубей-1

Анил Дхир, историк:
Если завтра вы захотите возродить голубиную почту, голуби будут так же эффективны, как и последние 50 лет. Если предположить, что вдруг все коммуникации отключатся, голуби никогда не подведут.

В Индии сохранили службу почтовых голубей-4

За раз в хорошую погоду взрослый голубь может пролететь примерно 800 километров. При этом его скорость около 55 километров в час. Для почтовой службы используют породу бельгийских голубей. Они очень выносливые, могут пролетать большие расстояния и живут до 20 лет.

# Птицы # Новости Индии # Фотофакт

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