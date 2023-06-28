В Индии сохранили службу почтовых голубей

Новости Индии. Привет из прошлого. В индийском штате Одиша сохранили службу почтовых голубей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заботятся о птицах сотрудники полиции. Паршурам Нанда один из таких. Он с голубями с первых дней их жизни. А непосредственно дрессировка начинается в 5-6 недель. Клетку с птицами ставят на крышу голубятни, чтобы они запомнили местность. Затем увозят на некоторое расстояние и выпускают. Каждый день расстояние увеличивают примерно на три километра.

Анил Дхир, историк:

Если завтра вы захотите возродить голубиную почту, голуби будут так же эффективны, как и последние 50 лет. Если предположить, что вдруг все коммуникации отключатся, голуби никогда не подведут.