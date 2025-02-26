ДТП в Таиланде – погибли около 20 человек

Как минимум 19 человек стали жертвами крупного ДТП в Таиланде. Там автобус на полной скорости вылетел с дороги и перевернулся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще 30 пострадавших с различными травмами были доставлены в больницы.

Всего в момент ЧП в салоне, по данным властей, находились 49 пассажиров. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства происшествия. По предварительной версии, причиной аварии стала техническая неисправность автобуса. По словам водителя, в машине отказали тормоза, из-за чего он потерял управление. По данным Всемирной организации здравоохранения, в Таиланде один из худших показателей безопасности дорожного движения в мире: ежегодно в результате ДТП там погибают около 10 тысяч человек.