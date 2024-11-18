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ДТП с автобусом в Турции – один человек погиб, более 40 пострадали

18 ноября 2024 11:23
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Один человек погиб, более 40 пострадали в крупном ДТП на севере Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Автобус на полной скорости вылетел с дороги и перевернулся. В момент аварии в салоне находились 44 пассажира.

ДТП с автобусом в Турции – один человек погиб, более 40 пострадали-2

На место ЧП прибыли около 10 машин скорой помощи и пожарные. Им понадобилось несколько часов, чтобы эвакуировать людей. Все раненые были доставлены в больницы. Полиция сейчас выясняет обстоятельства происшествия. По основной версии, его виновником стал водитель. Несмотря на мокрую от дождя дорогу, он превысил скорость, в результате чего не справился с управлением.

# ДТП # Новости Турции

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