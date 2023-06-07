Дрон ВСУ сбросил взрывчатку на спасателей во время эвакуации населения в Новой Каховке

Украинский беспилотный летательный аппарат сбросил взрывное устройство на людей во время эвакуации с подтопленных территорий в Новой Каховке. Об этом сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев, пишет РИА Новости.

Сообщается, что атака с украинской стороны произошла во вторник, 6 июня. На людей, которые с зоны бедствия эвакуировали население, ВСУ с применением БПЛА сбросили самодельное взрывное устройство, рассказал Леонтьев. Он сообщил, что пострадавших нет.

Во вторник, 6 июня, украинская сторона обстреляла Каховскую гидроэлектростанцию. В результате атаки пострадала верхняя часть ГЭС, началось подтопление населенных пунктов. Людей экстренно эвакуировали. В Кремле заявили, что произошедшее – умышленная диверсия Украины. По факту теракта СК Российской Федерации заведено уголовное дело.