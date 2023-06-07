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Очередная акция протеста во Франции закончилась столкновениями с полицией

07 июня 2023 09:31
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Новости Франции. Беспорядками и столкновениями с полицией закончилась очередная, 14-я по счету, акция протеста против пенсионной реформы во Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очередная акция протеста во Франции закончилась столкновениями с полицией-1

В Париже демонстранты били витрины и громили остановки, городские улицы заволокли клубы дыма от горящих мусорных баков. На восстановление порядка было брошено около 4 000 полицейских. В Нанте протестующие возводили баррикады и забрасывали правоохранителей бутылками и камнями. Те в ответ применили слезоточивый газ.

Очередная акция протеста во Франции закончилась столкновениями с полицией-4

По данным профсоюзов, в нынешних маршах приняли участие около 700 тысяч человек. Как показал опрос, несмотря на нарушения привычной жизни, акции протеста против пенсионной реформы поддерживают почти 60 % французов.

# Протесты # Новости Франции # Фотофакт

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