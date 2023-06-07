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В американском Ричмонде мужчина застрелил двух человек на выпускном

07 июня 2023 09:34
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Новости США. Два человека убиты, семь получили ранения в результате стрельбы в американской Пенсильвании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В американском Ричмонде мужчина застрелил двух человек на выпускном-1

Это произошло в городе Ричмонд во время празднования выпускного в местном университете. Вооруженный четырьмя пистолетами мужчина внезапно открыл огонь по студентам, которые выходили из здания после торжественной церемонии.

В американском Ричмонде мужчина застрелил двух человек на выпускном-4

Полиция смогла арестовать подозреваемого, им оказался 19-летний местный житель. Сейчас следователи пытаются выяснить, что толкнуло его на преступление. Соединенные Штаты уже начинают привыкать к массовым расстрелам в общественных местах, таких как школы, торговые центры и церкви. С начала 2023 года это уже 279-й трагический случай.

# Стрельба в США # Новости США # Фотофакт

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