В американском Ричмонде мужчина застрелил двух человек на выпускном

Новости США. Два человека убиты, семь получили ранения в результате стрельбы в американской Пенсильвании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это произошло в городе Ричмонд во время празднования выпускного в местном университете. Вооруженный четырьмя пистолетами мужчина внезапно открыл огонь по студентам, которые выходили из здания после торжественной церемонии.