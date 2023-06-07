Медведев призывает остановить ВСУ и начать уже наступление

Киевский режим нужно довести до полного низложения в процессе наступления со стороны ВС России. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, пишет ТАСС.

Нужно остановить врага, а потом совершить наступление. Так Медведев прокомментировал на своей странице в мессенджере распространяемую в СМИ информацию о контрнаступлении ВСУ. Он отметил, что целью наступательной операции со стороны Российской Федерации является не только освобождение российских земель, но и защита людей. Только полное низложение нацистского режима, который действует в несуществующей стране.

Медведев обратил внимание, что недооценивать противника не нужно. Ведь враг и Запад, который оказывает ему поддержку, готовы пойти на все, чтобы стереть Россию. Крайне важно сейчас максимально собраться и ответить достойно, тем более, что у армии РФ существенное преимущество, сказал зампред Собвеза. Россия превосходит Украину и по части авиации, и по части бронетехники, и по части вооружения.

Зампред Совета безопасности обратил внимание, что для Российской Федерации в контрнаступлении Киева неожиданностей нет. Украина наступает, потому как киевскому режиму необходимо оправдать вложенные в страну деньги Запада. Если кураторы разочаруются, то на кону не только занимаемые посты, но и жизнь самого украинского президента Зеленского. А ликвидируют мгновенно, но сделаю это чужими руками. Потому у киевского режима сейчас путь только один – идти до конца, отправляя на смерть тысячи мобилизованных граждан, подытожил Медведев.