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Медведев призывает остановить ВСУ и начать уже наступление

07 июня 2023 08:53
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Киевский режим нужно довести до полного низложения в процессе наступления со стороны ВС России. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, пишет ТАСС. 

Нужно остановить врага, а потом совершить наступление. Так Медведев прокомментировал на своей странице в мессенджере распространяемую в СМИ информацию о контрнаступлении ВСУ. Он отметил, что целью наступательной операции со стороны Российской Федерации является не только освобождение российских земель, но и защита людей. Только полное низложение нацистского режима, который действует в несуществующей стране. 

Медведев обратил внимание, что недооценивать противника не нужно. Ведь враг и Запад, который оказывает ему поддержку, готовы пойти на все, чтобы стереть Россию. Крайне важно сейчас максимально собраться и ответить достойно, тем более, что у армии РФ существенное преимущество, сказал зампред Собвеза. Россия превосходит Украину и по части авиации, и по части бронетехники, и по части вооружения. 

Зампред Совета безопасности обратил внимание, что для Российской Федерации в контрнаступлении Киева неожиданностей нет. Украина наступает, потому как киевскому режиму необходимо оправдать вложенные в страну деньги Запада. Если кураторы разочаруются, то на кону не только занимаемые посты, но и жизнь самого украинского президента Зеленского. А ликвидируют мгновенно, но сделаю это чужими руками. Потому у киевского режима сейчас путь только один – идти до конца, отправляя на смерть тысячи мобилизованных граждан, подытожил Медведев. 

# Международная политика # Дмитрий Медведев # Владимир Зеленский

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