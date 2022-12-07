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Древнюю черепаху размером с автомобиль нашли в Испании

07 декабря 2022 13:45
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В Испании найдены останки древней черепахи. Размеры внушительные – с автомобиль – около 3,7 метра в длину. Ископаемое обнаружили палеонтологи на северо-востоке страны. Она жила 83 миллиона лет назад в субтропических морях, омывающих берега архипелага, составлявшего в те времена Европу.

Древнюю черепаху размером с автомобиль нашли в Испании-1

Микель Крусафон, ученый:
Я думаю, что эта черепаха важна по двум причинам. Во-первых, мы говорим о новом виде, и каждый раз, когда мы узнаем больше о прошлом, это очень важно для палеонтологов. Но также это важно, потому что мы видим большую черепаху. Это самая большая черепаха, найденная в Европе той эпохи.

Древнюю черепаху размером с автомобиль нашли в Испании-4

Древняя черепаха последней эпохи динозавров имела вес около 2 тонн. Крупнее ее из известных – лишь черепахи Архелон, которые жили примерно 70 миллионов лет назад в Северной Америке и достигали 4,6 метра в длину.

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