Древнюю черепаху размером с автомобиль нашли в Испании

В Испании найдены останки древней черепахи. Размеры внушительные – с автомобиль – около 3,7 метра в длину. Ископаемое обнаружили палеонтологи на северо-востоке страны. Она жила 83 миллиона лет назад в субтропических морях, омывающих берега архипелага, составлявшего в те времена Европу.

Микель Крусафон, ученый:

Я думаю, что эта черепаха важна по двум причинам. Во-первых, мы говорим о новом виде, и каждый раз, когда мы узнаем больше о прошлом, это очень важно для палеонтологов. Но также это важно, потому что мы видим большую черепаху. Это самая большая черепаха, найденная в Европе той эпохи.