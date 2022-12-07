Кража в прямом эфире. Попугай своровал наушники у чилийского журналиста

Попугай украл наушники журналиста во время прямого эфира. В тот момент, когда чилийский репортер сообщал о всплеске грабежей в стране, и появился пернатый преступник.

Он приземлился на плечо Николаса Крамма, взял клювом наушник и улетел. Оператор пытался поймать птицу, чтобы забрать устройство, но тщетно. Позже стало известно, что попугай обронил наушники и их нашли в траве. Это видео быстро стало вирусным в социальных сетях.

*На правах рекламы.