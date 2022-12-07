Прямой эфир

Кража в прямом эфире. Попугай своровал наушники у чилийского журналиста

07 декабря 2022 13:42
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Попугай украл наушники журналиста во время прямого эфира. В тот момент, когда чилийский репортер сообщал о всплеске грабежей в стране, и появился пернатый преступник.

Кража в прямом эфире. Попугай своровал наушники у чилийского журналиста-1

Он приземлился на плечо Николаса Крамма, взял клювом наушник и улетел. Оператор пытался поймать птицу, чтобы забрать устройство, но тщетно. Позже стало известно, что попугай обронил наушники и их нашли в траве. Это видео быстро стало вирусным в социальных сетях.

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# Реклама # Николас Крамм # Фотофакт

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