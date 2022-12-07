В Германии задержаны десятки человек по подозрению в подготовке госпереворота

Новости Германии. Десятки человек задержаны по подозрению в подготовке госпереворота в Германии. Немецкая полиция проводит масштабную операцию по поимке правых экстремистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже осмотрено порядка 130 домов, где предположительно скрываются подозреваемые. В результате 25 человек задержаны, в том числе бывший депутат Бундестага. В случае успеха заговора она должна была стать министром юстиции.

Поиском нарушителей занимаются не менее 3 000 правоохранителей. Кроме того, в операции задействовано антитеррористическое подразделение спецназа. Власти считают, что правые экстремисты планировали создать «временное военное правительство» и провести переговоры с рядом государств, а также организовать вооруженное нападение на парламент, заявляют в прокуратуре. В Министерстве внутренних дел Германии подчеркнули, что реагировать на такие действия против государства правительство будет по всей строгости закона.