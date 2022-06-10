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Дороже всего продукты и жильё. В Чехии инфляция достигла максимума за последние 30 лет

10 июня 2022 18:10
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Новости Чехии. В Чехии годовая инфляция достигла максимального значения за последние 30 лет. Показатель составил 16 %, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.  

Дороже всего продукты и жильё. В Чехии инфляция достигла максимума за последние 30 лет-1

Дороже всего стали продукты питания и жилье. При этом скачок цен на товары был вызван подорожанием электричества и природного газа. В среднем их стоимость увеличилась на 40 %. И, как считают аналитики, нельзя исключать возможность дальнейшего ухудшения экономической ситуации в стране.  

# Экономический кризис # Фотофакт

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