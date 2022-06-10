Дороже всего продукты и жильё. В Чехии инфляция достигла максимума за последние 30 лет

Новости Чехии. В Чехии годовая инфляция достигла максимального значения за последние 30 лет. Показатель составил 16 %, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Дороже всего стали продукты питания и жилье. При этом скачок цен на товары был вызван подорожанием электричества и природного газа. В среднем их стоимость увеличилась на 40 %. И, как считают аналитики, нельзя исключать возможность дальнейшего ухудшения экономической ситуации в стране.