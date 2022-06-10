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Люди вынуждены экономить и реже ходить за покупками. В Польше могут закрыться многие магазины

10 июня 2022 18:09
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Новости Польши. Снижение спроса, сверхэкономия населения и падение уровня продаж. В Польше разоряются многие магазины. Цены на продукты и товары растут, а платежеспособность людей падает, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Люди вынуждены экономить и реже ходить за покупками. В Польше могут закрыться многие магазины-1

Как пишут местные СМИ, супермаркеты уже потеряли пятую часть рынка. А уровень посещаемости небольших магазинов сократился почти на 10 %. Все из-за стремительного роста цен. Только хлеб, молоко и мясо подорожали более чем на 30 %. В результате люди вынуждены экономить. Более половины поляков заявляют, что сейчас они стараются меньше ходить по магазинам. Еще часть людей отдает предпочтение более дешевым продуктам, несмотря на то, что они хуже по качеству и по составу. Однако такая ситуация очень сильно ударила по торговым точкам. И если она не изменится в ближайшее время, то многие магазины шаговой доступности будут вынуждены закрыться.  

# Кризис в ЕС # Фотофакт

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