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Дороги превратились в реки – на Филиппины обрушился шторм

17 октября 2022 06:41
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Новости Филиппин. Тропический шторм обрушился на Филиппины, вызвав сильные наводнения на севере страны. Жители эвакуируются из затопленных деревень. Свои дома уже покинули практически тысяча человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дороги превратились в реки – на Филиппины обрушился шторм-1

Одноэтажки едва выглядывают из воды, дороги превратились в реки. Транспортное сообщение приостановлено, на улицу вообще лучше не выходить – порывы ветра достигают 120 км/ч. Однако местная метеорологическая служба оптимистична. По ее прогнозам, тайфун покинет Филиппины уже завтра. Правда, не означает передвижение циклона ничего хорошего для жителей других стран. Сейчас он направляется к Южно-Китайскому морю.

# Природные катаклизмы # Новости Филиппин # Фотофакт

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