Дороги превратились в реки – на Филиппины обрушился шторм

Новости Филиппин. Тропический шторм обрушился на Филиппины, вызвав сильные наводнения на севере страны. Жители эвакуируются из затопленных деревень. Свои дома уже покинули практически тысяча человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Филиппин. Тропический шторм обрушился на Филиппины, вызвав сильные наводнения на севере страны. Жители эвакуируются из затопленных деревень. Свои дома уже покинули практически тысяча человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Одноэтажки едва выглядывают из воды, дороги превратились в реки. Транспортное сообщение приостановлено, на улицу вообще лучше не выходить – порывы ветра достигают 120 км/ч. Однако местная метеорологическая служба оптимистична. По ее прогнозам, тайфун покинет Филиппины уже завтра. Правда, не означает передвижение циклона ничего хорошего для жителей других стран. Сейчас он направляется к Южно-Китайскому морю.