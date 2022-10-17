Дороги превратились в реки – на Филиппины обрушился шторм

Новости Филиппин. Тропический шторм обрушился на Филиппины, вызвав сильные наводнения на севере страны. Жители эвакуируются из затопленных деревень. Свои дома уже покинули практически тысяча человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одноэтажки едва выглядывают из воды, дороги превратились в реки. Транспортное сообщение приостановлено, на улицу вообще лучше не выходить – порывы ветра достигают 120 км/ч. Однако местная метеорологическая служба оптимистична. По ее прогнозам, тайфун покинет Филиппины уже завтра. Правда, не означает передвижение циклона ничего хорошего для жителей других стран. Сейчас он направляется к Южно-Китайскому морю.