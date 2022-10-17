Новости Великобритании. В Британии обсудят будущее премьер-министра страны. Порядка половины депутатов правящей Консервативной партии все больше склоняются к тому, что Лиз Трасс необходимо сменить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Занять должность главы правительства, по мнению экспертов, мог бы оппонент Трасс в предвыборной гонке, экс-министр финансов Риши Сунак или другой кандидат – глава оборонного ведомства Бен Уоллес. Кресло Трасс пошатнулось из-за неграмотной экономической политики, провалы которой заметили не только коллеги пока еще действующего премьера, но и жители Британии. Тему быстро подхватили местные СМИ. Так, Лиз разместилась на обложках главных газет страны и даже стала участником политического онлайн-перформанса, организаторы которого в прямом эфире сравнили ее с салатом.