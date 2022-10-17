Прямой эфир

В Британии обсудят будущее премьер-министра страны

17 октября 2022 06:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. В Британии обсудят будущее премьер-министра страны. Порядка половины депутатов правящей Консервативной партии все больше склоняются к тому, что Лиз Трасс необходимо сменить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Британии обсудят будущее премьер-министра страны-1

Занять должность главы правительства, по мнению экспертов, мог бы оппонент Трасс в предвыборной гонке, экс-министр финансов Риши Сунак или другой кандидат – глава оборонного ведомства Бен Уоллес. Кресло Трасс пошатнулось из-за неграмотной экономической политики, провалы которой заметили не только коллеги пока еще действующего премьера, но и жители Британии. Тему быстро подхватили местные СМИ. Так, Лиз разместилась на обложках главных газет страны и даже стала участником политического онлайн-перформанса, организаторы которого в прямом эфире сравнили ее с салатом.

# Международная политика # Лиз Трасс # Риши Сунак # Бен Уоллес # Новости Великобритании # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Не поставлять оружие в Украину, а заняться собственной экономикой. Вот чего хотят жители Европы
16 октября 2022 19:43

Не поставлять оружие в Украину, а заняться собственной экономикой. Вот чего хотят жители Европы

Новые полки НАТО в Польше, а из России приезжают военные в Беларусь. Как накаляется конфликт в мире?
16 октября 2022 19:24

Новые полки НАТО в Польше, а из России приезжают военные в Беларусь. Как накаляется конфликт в мире?

В иранской тюрьме из-за пожара 60 человек отравились угарным газом, ещё четверо погибли
16 октября 2022 14:05

В иранской тюрьме из-за пожара 60 человек отравились угарным газом, ещё четверо погибли