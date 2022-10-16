Не поставлять оружие в Украину, а заняться собственной экономикой. Вот чего хотят жители Европы

Жители Западной Европы все больше понимают, что на самом деле происходит у них под носом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Недавно итальянцы массово выступили против политики властей в отношении Украины и против введений санкций.

Манифестации проходили в центре Рима. Митингующие требовали от властей решить проблемы внутри страны, вызванные ростом цен на энергоносители и продукты. А не поставлять оружие в Украину и поддерживать губительные для своего же государства санкции. Согласно последним соцопросам, около 60 % итальянцев не согласны с политикой Рима в отношении Киева и Москвы.

А премьер Баварии заявил, что ожидает роста экстремизма в Германии из-за энергокризиса. Страх и неуверенность перед грядущей зимой, которые сегодня испытывают европейцы, могут стать топливом для экстремистов, считает политик. К дестабилизации демократии может привести и смешение кризисов – энергетического и коронавирусного.

Похоже, это уже происходит в Париже, где 16 октября прошли массовые манифестации против роста цен. По последним данным, в них участвовали около 30 тысяч человек.

Они требовали от правительства повышения зарплат, заморозки цен на электроэнергию, продукты питания. Лишними тратами в нынешней ситуации жители Пятой Республики считают и инвестирование в зеленую экономику. Но вместо диалога против демонстрантов полиция применила слезоточивый газ.