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«Дориан» может стать самым мощным ураганом за всю историю США

30 августа 2019 19:47
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Новости США. В ожидании стихии: в 12 округах штата Джорджия ввели режим чрезвычайной ситуации. Причина – приближающийся ураган «Дориан», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Дориан» может стать самым мощным ураганом за всю историю США-1

По прогнозам синоптиков он достигнет восточного побережья уже в ближайшее время: в эти выходные или в начале следующей недели. Местные жители вовсю готовятся к встрече с ураганом: закупаются водой и продуктами питания.

«Дориан» может стать самым мощным ураганом за всю историю США-4

Стихия уже ударила по острову Сент-Томас, а в Пуэрто-Рико вызвала наводнения и перебои с электроэнергией. Ожидается, что «Дориан» может усилиться до четвертой из пяти возможных категорий и стать самым мощным ураганом за всю историю страны.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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