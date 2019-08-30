«Дориан» может стать самым мощным ураганом за всю историю США

Новости США. В ожидании стихии: в 12 округах штата Джорджия ввели режим чрезвычайной ситуации. Причина – приближающийся ураган «Дориан», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По прогнозам синоптиков он достигнет восточного побережья уже в ближайшее время: в эти выходные или в начале следующей недели. Местные жители вовсю готовятся к встрече с ураганом: закупаются водой и продуктами питания.