Прямой эфир

Взламывали ПО: в Европе раскрыли крупную аферу с тахографами дальнобойщиков

30 августа 2019 13:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Бельгии. Крупную аферу с тахографами дальнобойщиков раскрыли в Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Случаи были зафиксированы в транспортных компаниях Бельгии и Нидерландов. В связи с расследованием уже задержаны несколько человек.

Тахограф – прибор, регистрирующий скорость авто, а также режим труда и отдыха водителей. Как выяснилось, дальнобойщики взламывали программное обеспечение аппарата, после чего могли без всяких следов отключать запись данных. Следствие предполагает, что ПО взламывали не только в этих двух странах, но и в других европейских государствах.

Взламывали ПО: в Европе раскрыли крупную аферу с тахографами дальнобойщиков-1

Взламывали ПО: в Европе раскрыли крупную аферу с тахографами дальнобойщиков-3

# Мошенничество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Варшаве при взрыве автомобиля с газовыми баллонами погибли два человека
30 августа 2019 13:08

В Варшаве при взрыве автомобиля с газовыми баллонами погибли два человека

В Боливии ветеринары и волонтёры спасают животных и птиц, пострадавших при пожарах в стране
30 августа 2019 12:16

В Боливии ветеринары и волонтёры спасают животных и птиц, пострадавших при пожарах в стране

Почему Бельгия уже три месяца не может сформировать правительство?
30 августа 2019 12:13

Почему Бельгия уже три месяца не может сформировать правительство?