Взламывали ПО: в Европе раскрыли крупную аферу с тахографами дальнобойщиков

Новости Бельгии. Крупную аферу с тахографами дальнобойщиков раскрыли в Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Случаи были зафиксированы в транспортных компаниях Бельгии и Нидерландов. В связи с расследованием уже задержаны несколько человек.

Тахограф – прибор, регистрирующий скорость авто, а также режим труда и отдыха водителей. Как выяснилось, дальнобойщики взламывали программное обеспечение аппарата, после чего могли без всяких следов отключать запись данных. Следствие предполагает, что ПО взламывали не только в этих двух странах, но и в других европейских государствах.