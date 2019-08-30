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Обмен пленными между Россией и Украиной отложили

30 августа 2019 16:44
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Новости мира. Самая обсуждаемая тема 30 августа – обмен пленными между Россией и Украиной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обмен пленными между Россией и Украиной отложили-1

С самого утра в различных СМИ начала появляться информация о том, что заключенные вернутся домой. Речь идет о 24 моряках, захваченных россиянами в Керченском проливе, а также о четверых осужденных в России украинцах, которых Киев считает политзаключенными.

Дискуссий и полемики было много. Журналисты и родственники моряков с надеждой ожидали приезда мужчин в аэропорту Киева. Позже пресс-секретарь Службы безопасности Украины заявила, что обмена заключенными между Москвой и Киевом сегодня не будет. При этом добавила, что никаких препятствий нет «все идет планово».

Обмен пленными между Россией и Украиной отложили-4

Обмен пленными – часть минских соглашений и дорожной карты для реализации мира на востоке Украины. Этот вопрос не раз обсуждался трехсторонней контактной группой в Минске.

# Международная политика # Фотофакт

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