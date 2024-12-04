Кадры, которые облетели весь мир. Над Якутией взорвался метеороид. О времени и месте падения небесного тела заранее сообщили астрономы, уточнив, что землянам оно не угрожает, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кадры, которые облетели весь мир. Над Якутией взорвался метеороид. О времени и месте падения небесного тела заранее сообщили астрономы, уточнив, что землянам оно не угрожает, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Метеороид диаметром около 70-ти сантиметров сгорел без остатка в верхних слоях атмосферы. Яркую вспышку в ночном небе было видно в таких городах как Якутск, Мирный и Норильск. Многочисленные местные жители запечатлели событие на видео.