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Над Якутией взорвался метеороид

04 декабря 2024 10:42
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Кадры, которые облетели весь мир. Над Якутией взорвался метеороид. О времени и месте падения небесного тела заранее сообщили астрономы, уточнив, что землянам оно не угрожает, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Над Якутией взорвался метеороид-2

Метеороид диаметром около 70-ти сантиметров сгорел без остатка в верхних слоях атмосферы. Яркую вспышку в ночном небе было видно в таких городах как Якутск, Мирный и Норильск. Многочисленные местные жители запечатлели событие на видео.

# Космос # Природные явления

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