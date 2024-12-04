Опрос: 47 % поляков не доверяют премьеру Дональду Туску

Как выяснилось, около половины поляков, а именно 47 %, больше не доверяют премьеру страны Дональду Туску. Они считают, что именно политик и его правительство виноваты в постоянном росте стоимости жизни. Впрочем, не пользуется уважением населения и польская оппозиция. Лидер некогда правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский стал лидером народной нелюбви. Около 60 % опрошенных считают, что он должен уйти из политики навсегда.