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Опрос: 47 % поляков не доверяют премьеру Дональду Туску

04 декабря 2024 10:41
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Правительство Польши теряет поддержку населения. Об этом красноречиво говорят данные последнего опроса, проведенного национальным социологическим институтом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Опрос: 47 % поляков не доверяют премьеру Дональду Туску-2

Как выяснилось, около половины поляков, а именно 47 %, больше не доверяют премьеру страны Дональду Туску. Они считают, что именно политик и его правительство виноваты в постоянном росте стоимости жизни. Впрочем, не пользуется уважением населения и польская оппозиция. Лидер некогда правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский стал лидером народной нелюбви. Около 60 % опрошенных считают, что он должен уйти из политики навсегда.

# Польша # Опрос

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