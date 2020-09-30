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Дональд Трамп и Джо Байден вступили в словесную перепалку. Как прошли дебаты кандидатов в президенты США?

30 сентября 2020 20:46
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Новости США. Хаос и оскорбления – так можно описать состоявшиеся в США теледебаты кандидатов в президенты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дональд Трамп и Джо Байден вступили в словесную перепалку. Как прошли дебаты кандидатов в президенты США?-1

В достаточно напряженной обстановке Дональд Трамп и Джо Байден вступили в словесную перепалку. Тем для дискуссий было много – массовые протесты, кризис и прозрачность выборов. Когда речь пошла о пандемии, кандидаты на главный пост страны, не церемонясь, обвиняли друг друга.

Дональд Трамп и Джо Байден вступили в словесную перепалку. Как прошли дебаты кандидатов в президенты США?-4

Байден упрекнул Трампа в высокой смертности от коронавируса.

Дональд Трамп и Джо Байден вступили в словесную перепалку. Как прошли дебаты кандидатов в президенты США?-7

А тот в ответ напомнил, что демократ в свое время не справился и со свиным гриппом.

Ощущения американцев от словесной баталии неоднозначные.

Дональд Трамп и Джо Байден вступили в словесную перепалку. Как прошли дебаты кандидатов в президенты США?-10

По данным различных соцопросов, однозначного победителя в этих дебатах нет. Кому-то понравились ответы Байдена, а кто-то восхищен смелыми заявлениями Трампа.

# Выборы в США # Дональд Трамп # Джо Байден # Фотофакт

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