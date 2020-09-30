Дональд Трамп и Джо Байден вступили в словесную перепалку. Как прошли дебаты кандидатов в президенты США?

Новости США. Хаос и оскорбления – так можно описать состоявшиеся в США теледебаты кандидатов в президенты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Хаос и оскорбления – так можно описать состоявшиеся в США теледебаты кандидатов в президенты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В достаточно напряженной обстановке Дональд Трамп и Джо Байден вступили в словесную перепалку. Тем для дискуссий было много – массовые протесты, кризис и прозрачность выборов. Когда речь пошла о пандемии, кандидаты на главный пост страны, не церемонясь, обвиняли друг друга.
Байден упрекнул Трампа в высокой смертности от коронавируса.
А тот в ответ напомнил, что демократ в свое время не справился и со свиным гриппом.
Ощущения американцев от словесной баталии неоднозначные.
По данным различных соцопросов, однозначного победителя в этих дебатах нет. Кому-то понравились ответы Байдена, а кто-то восхищен смелыми заявлениями Трампа.