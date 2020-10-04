Пенсионеров будет больше, чем работающих. Жители Украины могут остаться без пенсий

Новости Украины. Жители Украины могут остаться без пенсий. Во время лекции во Львовском политехническом университете премьер-министр страны заявил, что пожилые люди могут лишиться данной социальной выплаты через 15 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Причиной этому, по словам Дениса Шмыгаля, станет изменение демографического состава общества. Пенсионеров будет в два раза больше, чем работающих украинцев. Поэтому, чтобы содержать пожилых жителей, придется в два раза поднять налоги, что невозможно. В итоге гражданам придется самостоятельно обеспечивать свою старость. Государство же сможет выплачивать лишь небольшую социальную пенсию.