Дональд Трамп запретил насильно разлучать семьи мигрантов

Новости Беларуси. Американский лидер подписал указ, запрещающий насильно разлучать семьи нелегальных мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь Минюст страны должен добиться изменения судебного предписания, чтобы семьи переселенцев размещали вместе до рассмотрения их дела. Министерству внутренней безопасности и Пентагону поручено содействовать подбору мест временного содержания мигрантов.

Напомним, в апреле 2018 года власти США объявили о начале политики «нулевой толерантности» к нарушителям миграционного законодательства.