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Дональд Трамп вступил в должность: президент присягнул на верность Америке на двух Библиях

20 января 2017 18:22
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Новости США. Дональд Трамп вступил в должность. Несколько минут в Вашингтоне возле здания Капитолия состоялась торжественная церемония инаугурации 45-го президента США. Дональд Трамп принес присягу на верность стране и конституции.

Дональд Трамп вступил в должность: президент присягнул на верность Америке на двух Библиях-1

Дональд Трамп принес присягу ровно в полдень, она состояла из 35 обязательных слов и четырех необязательных – «Да поможет мне Бог». Президент присягнул на верность Америке сразу на двух Библиях. Первая была подарена ему матерью в 1955 году в честь окончания воскресной школы, а вторая принадлежала 16-му президенту США Аврааму Линкольну.

Дональд Трамп вступил в должность: президент присягнул на верность Америке на двух Библиях-4



Дональд Трамп, президент США:
Я, Дональд Трамп, торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и в полную меру моих сил буду поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов.

Трамп говорил о бедности, насилии, безработице и социальных проблемах, которые «поглотили Америку».​

# Фотофакт # США # Дональд Трамп

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