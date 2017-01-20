Дональд Трамп вступил в должность: президент присягнул на верность Америке на двух Библиях

Новости США. Дональд Трамп вступил в должность. Несколько минут в Вашингтоне возле здания Капитолия состоялась торжественная церемония инаугурации 45-го президента США. Дональд Трамп принес присягу на верность стране и конституции.

Дональд Трамп принес присягу ровно в полдень, она состояла из 35 обязательных слов и четырех необязательных – «Да поможет мне Бог». Президент присягнул на верность Америке сразу на двух Библиях. Первая была подарена ему матерью в 1955 году в честь окончания воскресной школы, а вторая принадлежала 16-му президенту США Аврааму Линкольну.





Дональд Трамп, президент США:

Я, Дональд Трамп, торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и в полную меру моих сил буду поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов.