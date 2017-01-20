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Трагедия в Мельбурне: преступник был эмигрантом из Греции и страдал умственным расстройством

20 января 2017 13:32
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Новости Австралии. Водитель, который на легковом автомобиле таранил толпу в австралийском Мельбурне, был иммигрантом из Греции и страдал умственным расстройством. В результате четыре человека погибло, более 20 получили ранения.

Все случилось около популярного торгового центра. Водитель бордового седана сначала нарезал круги по одной из городских площадей. Внезапно он набрал скорость и направил машину на толпу. Затем принялся давить пешеходов одного за другим.

Задержать преступника удалось не сразу, причем полицейским пришлось применить оружие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Аварии # Авария

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