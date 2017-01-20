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Трагедия в Иране: спустя сутки спасатели не исключают, что под обломками здания могут оставаться люди

20 января 2017 11:57
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Новости Ирана. В Иране продолжаются разборы завалов на месте пожара и последующего обрушения самой старой столичной высотки с торговым центром.

Данные о жертвах по-прежнему противоречивы. Погибли от 20 до 30 человек.

Многие еще могут оставаться под обломками рухнувшего здания. Десятки людей получили ранения, по меньшей мере, полсотни, доставлены в больницы. В городе создан штаб по ликвидации последствий трагедии.

В связи с жертвами пожара и обрушения высотного здания в Тегеране соболезнования Президенту Ирана высказал белорусский лидер Александр Лукашенко,

сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Землетрясение

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