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Дональд Трамп пообещал наложить вето на проект оборонного бюджета

14 декабря 2020 08:43
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Новости США. Действующий президент США Дональд Трамп пообещал наложить вето на проект оборонного бюджета на нынешний финансовый год – он начался 1 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Дональд Трамп пообещал наложить вето на проект оборонного бюджета-1

Причиной стало то, что в тексте документа отсутствует пункт об этике в сфере коммуникаций, который защищает технологические компании от судебных исков за удаление или иное модерирование пользовательского контента.  

Дональд Трамп пообещал наложить вето на проект оборонного бюджета-4

Напомним, соцсети помечали практически каждое высказывание Трампа как непроверенное, а крупнейший видеосайт объявил, что будет удалять любой контент, ставящий под сомнение победу демократа Джо Байдена.  

Дональд Трамп пообещал наложить вето на проект оборонного бюджета-7

В случае наложения Трампом вето на проект бюджета Конгрессу придется провести новое голосование. Законодатели уже заявили о готовности сократить ради этого свои рождественские каникулы.  

# Международная политика # Дональд Трамп # Джо Байден # Фотофакт

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