Новости США. Действующий президент США Дональд Трамп пообещал наложить вето на проект оборонного бюджета на нынешний финансовый год – он начался 1 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причиной стало то, что в тексте документа отсутствует пункт об этике в сфере коммуникаций, который защищает технологические компании от судебных исков за удаление или иное модерирование пользовательского контента.

Напомним, соцсети помечали практически каждое высказывание Трампа как непроверенное, а крупнейший видеосайт объявил, что будет удалять любой контент, ставящий под сомнение победу демократа Джо Байдена.