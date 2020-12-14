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В Польше протестующие требуют отставки правящей партии и выступают против ужесточения законодательства об абортах

14 декабря 2020 08:38
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Новости Польши. Задержаниями закончились массовые протесты в Польше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше протестующие требуют отставки правящей партии и выступают против ужесточения законодательства об абортах-1

13 декабря на улицы Варшавы вышли несколько тысяч митингующих, которые выступали против ужесточения законодательства об абортах. Демонстранты также призывали к отставке правящей в стране партии «Закон и справедливость».  

В Польше протестующие требуют отставки правящей партии и выступают против ужесточения законодательства об абортах-4

В Польше протестующие требуют отставки правящей партии и выступают против ужесточения законодательства об абортах-6

К демонстрации присоединились и предприниматели Польши. Протестующие, несмотря на действующие в стране антикоронавирусные ограничения, игнорировали призывы правоохранителей разойтись. Также митингующие выходили на проезжую часть, блокируя движение транспорта.  

# Акции протеста # Фотофакт

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