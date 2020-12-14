Прямой эфир

Из-за коронавируса во Франции ввели комендантский час, а в Германии ужесточили карантин

14 декабря 2020 08:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости мира. Число заболевших коронавирусом в мире превысило 72,5 миллиона. В Эстонии с 14 декабря закрылись все учебные заведения (подробнее здесь), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обучение будет дистанционным до конца года.  

Ограничения могут продлить и дальше, если распространение COVID-19 не приостановится.  

Из-за коронавируса во Франции ввели комендантский час, а в Германии ужесточили карантин-1

Во Франции с 15 декабря – комендантский час. Нельзя выходить на улицу с 20 часов до 6 утра. Не будут работать музеи, театры и кино.  

Из-за коронавируса во Франции ввели комендантский час, а в Германии ужесточили карантин-4

А с 16 декабря власти Германии вводят жесткий карантин. Закроются все магазины, кроме тех, что торгуют жизненно необходимыми товарами, а также школы, детские сады и парикмахерские. Бары и рестораны будут работать только на вынос.  

Из-за коронавируса во Франции ввели комендантский час, а в Германии ужесточили карантин-7

Читайте также:

В Украине в январе введут жёсткий карантин из-за коронавируса

ВОЗ: за полтора месяца уровень смертности от коронавируса в мире вырос на 60%

Дональд Трамп объявил о начале вакцинации от коронавируса в США

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На севере Италии из-за проливных дождей затопило десятки домов. Жителей вывозят на лодках
14 декабря 2020 08:04

На севере Италии из-за проливных дождей затопило десятки домов. Жителей вывозят на лодках

В школах Таллина зимние каникулы начнутся на неделю раньше
14 декабря 2020 07:59

В школах Таллина зимние каникулы начнутся на неделю раньше

Полное затмение Солнца будут наблюдать жители планеты. Когда его можно увидеть?
14 декабря 2020 06:33

Полное затмение Солнца будут наблюдать жители планеты. Когда его можно увидеть?