Из-за коронавируса во Франции ввели комендантский час, а в Германии ужесточили карантин

Новости мира. Число заболевших коронавирусом в мире превысило 72,5 миллиона. В Эстонии с 14 декабря закрылись все учебные заведения (подробнее здесь), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обучение будет дистанционным до конца года.
Ограничения могут продлить и дальше, если распространение COVID-19 не приостановится.
Во Франции с 15 декабря – комендантский час. Нельзя выходить на улицу с 20 часов до 6 утра. Не будут работать музеи, театры и кино.
А с 16 декабря власти Германии вводят жесткий карантин. Закроются все магазины, кроме тех, что торгуют жизненно необходимыми товарами, а также школы, детские сады и парикмахерские. Бары и рестораны будут работать только на вынос.