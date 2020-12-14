Из-за коронавируса во Франции ввели комендантский час, а в Германии ужесточили карантин

Новости мира. Число заболевших коронавирусом в мире превысило 72,5 миллиона. В Эстонии с 14 декабря закрылись все учебные заведения (подробнее здесь), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обучение будет дистанционным до конца года. Ограничения могут продлить и дальше, если распространение COVID-19 не приостановится.

Во Франции с 15 декабря – комендантский час. Нельзя выходить на улицу с 20 часов до 6 утра. Не будут работать музеи, театры и кино.