На севере Италии из-за проливных дождей затопило десятки домов. Жителей вывозят на лодках

Новости Италии. На севере Италии из-за проливных дождей затопило десятки домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спасатели вывозят местных жителей на лодках. Размыты дороги. Некоторые участки магистралей полностью разрушены оползнями и селями.

Виноградники превратились в болото. В горных районах объявлен красный – наивысший – уровень опасности. Власти делают все возможное, чтобы минимизировать последствия стихии.