Прямой эфир

На севере Италии из-за проливных дождей затопило десятки домов. Жителей вывозят на лодках

14 декабря 2020 08:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Италии. На севере Италии из-за проливных дождей затопило десятки домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На севере Италии из-за проливных дождей затопило десятки домов. Жителей вывозят на лодках-1

На севере Италии из-за проливных дождей затопило десятки домов. Жителей вывозят на лодках-3

Спасатели вывозят местных жителей на лодках. Размыты дороги. Некоторые участки магистралей полностью разрушены оползнями и селями.  

На севере Италии из-за проливных дождей затопило десятки домов. Жителей вывозят на лодках-6

На севере Италии из-за проливных дождей затопило десятки домов. Жителей вывозят на лодках-8

Виноградники превратились в болото. В горных районах объявлен красный – наивысший – уровень опасности. Власти делают все возможное, чтобы минимизировать последствия стихии.  

# Наводнение # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В школах Таллина зимние каникулы начнутся на неделю раньше
14 декабря 2020 07:59

В школах Таллина зимние каникулы начнутся на неделю раньше

Полное затмение Солнца будут наблюдать жители планеты. Когда его можно увидеть?
14 декабря 2020 06:33

Полное затмение Солнца будут наблюдать жители планеты. Когда его можно увидеть?

КамАЗ показал свой первый электромобиль «Кама-1»
13 декабря 2020 17:56

КамАЗ показал свой первый электромобиль «Кама-1»