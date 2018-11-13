10 выходных подряд будет в Японии после вступления на престол нового императора

Новости Японии. Правительство Японии утвердило законопроект о введении выходного дня 1 мая 2019 года по случаю наследования престола принцем Нарухито, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он займет место на троне в результате ухода на покой нынешнего императора Акихито. Благодаря этому «золотая неделя» выходных, начинающаяся в Японии в 2019 году, продлится 10 дней. Торжественная церемония восшествия на престол нового японского монарха с последующими обрядами запланирована на 22 октября.